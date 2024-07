ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Torino FC

Che Adams zostanie zawodnikiem Torino

Torino w poprzednim sezonie było o krok od sensacyjnego awansu do europejskich pucharów. Podopieczni Igora Juricia zakończyli rozgrywki w Serie A na 9. miejscu ze stratą tylko siedmiu punktów do miejsca gwarantującego grę w Lidze Konferencji. Chorwacki szkoleniowiec w trakcie sezonu wyznaczył sobie za cel awans do europejskich pucharów, a po braku realizacji założenia zdecydował się ustąpić ze stanowiska szkoleniowca turyńskiego klubu. Nowym opiekunem klubu został Paolo Vanoli, który wcześniej pracował w Wenecji.

51-letni szkoleniowiec przed startem nowego sezonu otrzyma duże wzmocnienie pierwszego zespołu. Z informacji, które przekazał Gianluca Di Marzio wynika, że Torino doszło do porozumienia z Che Adamsem ws. warunków kontraktu. Reprezentant Szkocji jest obecnie wolnym zawodnikiem. Gwarantuje mu to nie tylko lepszą pozycję w negocjacjach wynagrodzenia, ale również premii za podpis. W ramach kontraktu we Włoszech ma zarabiać ok. 1,8 mln euro, a za złożenie podpisu pod umową zainkasuje ok. 1,5 mln euro.

Poprzednim klubem Che Adamsa był angielski Southampton, z którym w poprzednim sezonie awansował z Championship do Premier League. Szkot wraz z końcem czerwca odszedł jednak z klubu, bowiem jego umowa nie została przedłużona. W ostatniej kampanii rozegrał 46 spotkań, w których zdobył 17 goli i zanotował 6 asyst.