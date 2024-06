ZUMA Press / Alamy Na zdjęciu: Tomasz Rząsa

Lech w końcu dokona transferów?

Lech Poznań ma za sobą bardzo słaby, a właściwie to fatalny sezon. Kibice Kolejorza liczyli, że po szybkim odpadnięciu z europejskich pucharów zespół będzie walczył nie tylko o pierwszą trójkę w PKO Ekstraklasie, ale i o mistrzostwo Polski. Finalnie jednak rozczarowanie jest ogromne, bowiem w Poznaniu nie ma ani tytułu, ani medalu, ani również Pucharu Polski.

Stąd też wielu komentatorów i ekspertów spodziewało się przed tym sezonem rewolucji w składzie. Jednak jak do tej pory poza zmianą na pozycji szkoleniowca – Mariusza Rumaka zastąpił Niels Frederiksen – transferów do klubu nie ma. Lech jest więc jedynym zespołem w PKO Ekstraklasie, który do tej pory jest bierny na rynku transferowym, ale być może wkrótce się to zmieni.

Z tego co slysze Altin Zeqiri, Kosowo, piłkarz tureckiego Rizesporu. Jego temat pojawił się w Lechu Poznań. Lewe skrzydło głównie. — Piotr Koźmiński (@UEFAComPiotrK) June 28, 2024

Według informacji przekazanych przez Piotra Koźmińskiego z “WP Sportowe Fakty” w ekipie z Wielkopolski pojawił się temat transferu niejakiego Altina Zeqiria z Kosowa. Jest to 23-letni lewy skrzydłowy, który występuje dla tureckiego Rizesporu. W minionym sezonie rozegrał on 36 spotkań, w których zdobył pięć goli i zanotował tyle samo asyst. Ma na swoim koncie także trzy mecze w reprezentacji swojego kraju. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na około 1,8 miliona euro, a jego umowa z aktualną drużyną wygasa wraz z końcem czerwca 2026 roku.

