PA Images / Alamy Na zdjęciu: Arne Slot

Liverpool chce transferu finalisty Euro 2024

Z pewnością udział i dobra gra na Euro 2024 jest bardzo dobrym oknem wystawowym dla wielu piłkarzy. Gole, asysty a także dobra forma potrafią w bardzo krótkim czasie zapewnić angaż w lepszym klubie. Szczególnie, jeśli ma się za sobą dobry ligowy sezon i perspektywę sporego talentu. Taka sytuacja ma miejsce w przypadku chociażby Daniego Olmo.

26-letni piłkarz rodem z Hiszpanii na Euro w Niemczech do tej pory zdobył trzy gole i zanotował dwie asysty w pięciu meczach. Taki wynik jest szczególnie dobry biorąc pod uwagę fakt, że kilkukrotnie wchodził on na plac gry z ławki rezerwowych. Poza tym jego forma gra musi zbudzać zainteresowanie czołowych klubów w Europie. I tak też się stało. Według informacji przekazanych przez “TEAMtalk”, transferu Daniego Olmo chce Liverpool. Arne Slot widzieliałby w nim swoje pierwsze letnie wzmocnienie, szczególnie, że karierę ostatnio zakończył Thiago.

W minionym sezonie reprezentant Hiszpanii rozegrał 25 spotkań, w których zdobył osiem goli i zanotował pięć asyst w barwach RB Lipsk. W sumie w Bundeslidze 26-latek ma rozegrane 107 spotkań, w których trafił do siatki 17 razy i 24 razy notował ostatnie podanie. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 50 milionów euro, a jego umowa z klubem z Niemiec wygasa wraz z końcem czerwca 2027 roku. W przeszłości reprezentował on także barwy Dinama Zagrzeb.

Czytaj więcej: Milik bohaterem sensacyjnego transferu! Ma stworzyć wielki duet w nowym klubie