Thomas Partey na wylocie z Arsenalu? Ekspert wyklucza jeden z kierunków

Andrew Orchard sports photography / Alamy Na zdjęciu: Martin Odegaard i Thomas Partey

Partey bliski opuszczenia Arsenalu. La Liga nie wchodzi w grę

Thomas Partey ma ważny kontrakt z Arsenalem do końca czerwca 2025 roku. Ghańczyk trafił do londyńskiego klubu w 2020 roku i spekulowano o powrocie do Atletico Madryt. Pomocnik pełnił ważną rolę w zespole Mikela Artety, jednak włodarze nie zamierzają przedłużać z nim wygasającej niebawem umowy. Zawodnik już w czerwcu może porozumieć się z nowym pracodawcą.

Mimo problemów z kontuzją ścięgna udowego w zeszłym sezonie, 31-letni defensywny pomocnik odzyskał miejsce w wyjściowym składzie, rozpoczynając wszystkie trzy pierwsze mecze obecnego sezonu Premier League. Z Aston Villą wpisał się również na listę strzelców.

W ostatnim czasie Parteya łączono z Barceloną. Jak wynika z informacji Matteo Moretto, pomocnik nie planuje powrotu do Hiszpanii, a zainteresowanie wykazują kluby z Serie A i Arabii Saudyjskiej. – Nie widzę, aby pomocnik Arsenalu wrócił do Hiszpanii, przynajmniej nie do Atletico Madryt, a prawdopodobnie również do Barcelony – twierdzi.

Partey reprezentuje barwy Kanonierów od października 2020 roku, kiedy przeniósł się na Emirates Stadium za 50 milionów euro z Rojiblancos. 45-krotny reprezentant Ghany wystąpił łącznie w 118 spotkaniach dla Arsenalu, zdobywając 6 bramek i notując 4 asysty.