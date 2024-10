Partey zaliczy miękkie lądowanie? Mają go na oku absolutni giganci

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Thomas Partey

Thomas Partey łączony z powrotem do La Ligi

Thomas Partey ma ważny kontrakt z Arsenalem tylko do 30 czerwca 2025 roku. Wszystko wskazuje na to, iż Kanonierzy nie przedłużą umowy z defensywnym pomocnikiem, a to oznacza, że następnego lata 31-latek będzie do wzięcia na zasadzie wolnego transferu. Pozyskanie kapitana reprezentacji Ghany bez kwoty odstępnego jest nie lada okazją na rynku, więc zawodnik wzbudza spore zainteresowanie.

W przeszłości mierzący 185 centymetrów piłkarz był poważnie łączony z przeprowadzką do Serie A. Sytuację Thomasa Parteya stale monitoruje bowiem między innymi Juventus. Stara Dama musi jednak liczyć się ze sporą konkurencją, ponieważ zwiększa się liczba chętnych na sprowadzenie pomocnika. Jak donosi hiszpański portal Fichajes.net, ghański zawodnik może zaliczyć sentymentalny powrót do La Ligi.

Przypomnijmy, że wychowanek Leganes przed przenosinami do Londynu występował w Atletico Madryt, które myśli nad ponownym zakontraktowaniem 31-latka. Thomas Partey znajduje się również na celowniku Barcelony, która szuka wzmocnienia środka pola. Duma Katalonii obserwuje sytuację także Nico Gonzaleza, który w ostatnich miesiącach błyszczy w barwach portugalskiego FC Porto.

Thomas Partey przywdziewa koszulkę Arsenalu od października 2020 roku. Wówczas londyńczycy zapłacili za niego około 50 milionów euro. Defensywny pomocnik w trykocie zespołu The Gunners rozegrał łącznie 123 spotkania, zdobył 6 bramek i zanotował 12 asyst. Serwis “Transfermarkt” wycenia go na 18 milionów euro.