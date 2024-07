Thiago Motta oczyści Juventus. Oto lista niechcianych

Zuma Press / Alamy Na zdjęciu: Arkadiusz Milik

Thiago Motta robi czystki. Oni nie mają czego szukać w Juventusie

Thiago Motta został nowym szkoleniowcem Juventusu, zastępując na tym stanowisku Massmiliano Allegriego. Trener osiągnął świetne wyniki z Bologną, czym przekonał włodarzy Starej Damy. Teraz przed Włochem dużo poważniejsze wyzwanie, którem jest przywrócenie Bianconerich na szczyt Serie A.

Według mediów pierwszym krokiem do sukcesu jest oczyszczenie kadry z niechcianych piłkarzy. Thiago Motta ma zamiar zrezygnować z aż ośmiu piłkarzy: Arthura Melo, Westona McKenniego, Daniele Ruganiego, Mattii De Sciglio, Arkadiusza Milika, Filipa Kosticia, Federico Chiesy oraz Matiasa Soule. Decyzja ta ma na celu przekształcenie drużyny i zarządzanie budżetem płacowym na nowe transfery.

Bez wątpienia największym zaskoczeniem jest informacja o sprzedaży Federico Chiesy, jednego z najbardziej utalentowanych włoskich piłkarzy młodego pokolenia. Skrzydłowy regularnie zmaga się z problemami zdrowotnymi, które skutecznie blokują jego rozwój. Najwyraźniej Thiago Motta chce mieć w kadrze tylko piłkarzy, na których będzie mógł liczyć przez pełny sezon.

Wśród celów transferowych Juventusu na przyszłość znajdują się takie nazwiska jak Alvaro Morata, Jadon Sancho i Jean Clair Todibo. To pokazuje, że Motta i zarząd Bianconeri są zdeterminowani, aby zbudować zespół zdolny do odzyskania dominacji we Włoszech oraz konkurowania na poziomie europejskim.

