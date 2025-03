Theo Hernandez coraz bliżej giganta. 35 milionów euro na stole

Theo Hernandez podczas najbliższego letniego okienka transferowego najpewniej odejdzie z Milanu. Manchester City coraz poważniej myśli o pozyskaniu francuskiego defensora - donosi we wtorkowy poranek hiszpański portal ESDiario.

ZUMA Press Inc / Alamy Na zdjęciu: Theo Hernandez

Manchester City poważnie zainteresowany Theo Hernandezem

Kontrakt Theo Hernandeza z Milanem obowiązuje tylko do 30 czerwca 2026 roku. W tym momencie mało prawdopodobny jest scenariusz, że strony ostatecznie zwiążą się nową umową. Jeśli boczny defensor nie złoży parafki, to najprawdopodobniej trafi na listę transferową. Klub z San Siro będzie miał bowiem ostatni moment, żeby spieniężyć kartę zawodniczą wahadłowego i nie stracić go za darmo. Według najnowszych informacji mediów 27-letni Francuz może zaliczyć bardzo miękkie lądowanie.

Jak dowiedział się hiszpański serwis “ESDiario”, sprowadzenie lewego obrońcy podczas najbliższego letniego okienka transferowego coraz poważniej sonduje Manchester City. Pep Guardiola podobno postrzega 36-krotnego reprezentanta Francji jako idealne wzmocnienie składu swojej ekipy. Angielski gigant rzekomo byłby gotowy złożyć ofertę w wysokości 35 milionów euro za Theo Hernandeza. Z uwagi na wygasający kontrakt jest to uczciwa propozycja, która powinna zostać rozważona przez AC Milan.

Oglądaj skróty meczów Premier League

Mierzący 184 centymetry zawodnik występuje w barwach drużyny Rossonerich od lipca 2019 roku, kiedy przeprowadził się na San Siro za niespełna 23 miliony euro z Realu Madryt. Lewy obrońca w trakcie kariery grał również dla Realu Sociedad, Deportivo Alaves oraz Atletico Madryt, w którym stawiał premierowe piłkarskie kroki. Fachowy portal “Transfermarkt” szacuje wartość rynkową Theo Hernandeza na około 50 milionów euro.