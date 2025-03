Every Second Media / Alamy Na zdjęciu: Nico O'Reilly

Nico O’Reilly przymierzany do Chelsea

W połowie 2023 roku Cole Palmer przeszedł za niespełna 50 milionów euro z Manchesteru City do Chelsea. 22-letni ofensywny pomocnik sprawdził się na Stamford Bridge i jest obecnie największą gwiazdą drużyny prowadzonej przez Enzo Mareskę. Włodarze londyńskiego klubu zdają sobie sprawę, że w akademii ich ligowego rywala szkoli się więcej piłkarzy, których potencjał jest zbliżony do jedenastokrotnego reprezentanta Anglii.

Według hiszpańskiego portalu “TodoFichajes.com” Nico O’Reilly to następny zawodnik, który przykuł uwagę skautów Chelsea. Co więcej, działacze angielskiego giganta w przeszłości kontaktowali się już z Manchesterem City, żeby złożyć zapytanie w sprawie ewentualnego transferu 19-latka. Odpowiedź Obywateli była wówczas negatywna, co jednak nie zraziło Niebieskich, którzy w letnim okienku podejmą kolejną próbę.

Tak więc Nico O’Reilly może podążyć drogą Cole’a Palmera, który niespełna dwa lata temu zamienił Manchester City na Chelsea. Warto dodać, że mierzący 193 centymetry ofensywny pomocnik w aktualnym sezonie zadebiutował pod wodzą Pepa Guardioli. Bardzo utalentowany piłkarz w seniorskim zespole mistrza Premier League rozegrał łącznie 9 meczów i zdobył 3 bramki. Dziewiętnastolatek spędził na boisku nieco ponad 508 minut.