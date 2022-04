fot. PressFocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United jest podobno coraz bliżej zatrudnienia Erika ten Haga w roli menedżera. Wraz z następcą Ralfa Rangnicka klub z Old Trafford ma zamiar wzmocnić się na kilku pozycjach. Holenderski trener podobno juz pracuje nad opracowaniem swojej listy życzeń, jeśli chodzi o transfery.

Erik ten Hag może niebawem objąć stery nad Man Utd

52-latek już zaczyna kształtować listę z zawodnikami, na których ma się opierać gra zespołu z Old Trafford

Wieści w sprawie planów Czerwonych Diabłów na lato pojawiły się w serwisie Fichajes.net

Man Utd celuje w trzy transfery

Manchester United ma zostać wskrzeszony przez Erika ten Haga. Angielski team w końcu ma zacząć grać na miarę swojego potencjału, który bez wątpienia jest duży. Możliwe natomiast, że latem do ekipy z Old Trafford dołączą kolejni solidni zawodnicy.

Przybycie nowego trenera do Man Utd ma sprawić, że Czerwone Diabły będą mieli wszczepiony charakterystyczny styl gry. Aby jednak taki stan rzeczy był możliwy, to angielski klub będzie musiał sfinalizować serię transferów z piłkarzami, którzy będą idealnie pasować do realizacji planu ten Haga.

Realny scenariusz zakłada, że kolejną szansę w Manchesterze United otrzyma Donny van de Beek. Zawodnik trafił do angielskiej ekipy z Ajaxu latem 2020 roku za 40 milionów euro. Nie miał jednak możliwości do tego, aby ujawnić swój potencjał. Niedawno zakotwiczył na zasadzie wypożyczenia w Evertonie, gdzie jednak również nie spełnił pokładanych w nim nadziei. Przybycie Erika ten Haga do Man Utd może być światełkiem w tunelu dla 24-latka.

Kolejnym kandydatem do gry w szeregach Czerwonych Diabłów w kolejnym sezonie jest Ruben Neves. Portugalczyk od dłuższego czasu znajduje się na celowniku Man Utd. Wygląda na to, że cel władz klubu wkrótce zostanie zrealizowany. Chociaż nie będzie to łatwe, mając na uwadze to, że Wolverhampton oczekuje za swojego zawodnika nie mniej niż 50 milionów euro.

Trzecim z celów ekipy z Old Trafford na zbliżające się okno transferowe jest Jurrien Timber. Środkowy obrońca jest uważany za ogromny talent. Niewykluczone, że 20-latek mógłby być ciekawą alternatywą dla Harry’ego Maguire’a. Rynkowa wartość Holendra wynosi 30 milionów euro.

