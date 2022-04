Pressfocus Na zdjęciu: Erik ten Hag

W zeszłym tygodniu odbyło się spotkanie na linii Erik ten Hag – Manchester United. Trener Ajaxu nie wyklucza, że zdecyduje się na kolejny krok w karierze trenerskiej.

Na Old Trafford trwa proces wyboru nowego szkoleniowca

Z Manchesterem United silnie łączony jest Erik ten Hag

Holender spotkał się już z działaczami angielskiego klubu

Ajax jest priorytetem

Od dłuższego czasu wiadomo, że Manchester United szuka trenera na sezon 2022/2023. Proces ten nie jest łatwy, ponieważ trudno sprostać oczekiwaniom w takim klubie. Niewykluczone, że misji tej podejmie się Erik ten Hag, który aktualnie odpowiada za wyniki Ajaxu. Wiemy już, że Holender spotkał się z Czerwonymi Diabłami, co potwierdził sam menedżer.

– W branży wszyscy się znają. Zawsze są rozmowy z przedstawicielami innych klubów, to normalne. Manchester United to świetny klub z wielkimi fanami. Ale mogę tylko powtórzyć: całkowicie skupiam się na Ajaksie Już planujemy na nowy sezon – rzekł Erik ten Hag. Jednocześnie nie wykluczył on, że w przyszłości sytuacja może się zmienić.

– W pełni koncentruję się na Ajaxie. W futbolu nigdy nic nie wiadomo. Nie chcę niczego wykluczać. Jestem obecnie zatrudniony tutaj po to, aby Ajax spisywał się jak najlepiej – rzekł opiekun Ajaxu, który zaapelował o zrozumienie, jeżeli postanowi wykonać kolejny krok w swojej karierze.

– Przed nami finał Pucharu Holandii z PSV Eindhoven. Do końca sezonu mamy osiem finałów i potrzebuję całej mojej energii na to. Wszystko pozostałe to tylko rozpraszacze. Wiem, że w futbolu wszystko może zmienić się z dnia na dzień. Jeśli pewnego dnia zdecyduję się zrobić kolejny krok, to mam nadzieję, że ludzie tutaj to zrozumieją – stwierdził Erik ten Hag.

