Real wymieni się piłkarzami z Arsenalem? Sensacyjne informacje

Tchouameni zamieni się klubami z Salibą?

Aurelien Tchouameni jest stale monitorowany przez kluby Premier League od czasów, kiedy błyszczał w barwach AS Monaco. Przypomnijmy, że w przeszłości chrapkę na zakontraktowanie 24-latka mieli tacy giganci jak Liverpool oraz Manchester United. Defensywny pomocnik ostatecznie wybrał jednak ofertę przedstawioną mu przez Real Madryt, którego jest obecnie kluczowym zawodnikiem pod wodzą Carlo Ancelottiego.

Mimo to angielskie zespoły nadal obserwują sytuację 36-krotnego reprezentanta Francji. Bardzo ciekawe informacje przekazał hiszpański portal “Fichajes.net”, według którego zainteresowany sprowadzeniem Aureliena Tchouameniego jest Arsenal. Co więcej, Kanonierzy opracowali już plan, żeby przekonać Królewskich do sprzedaży pomocnika.

Londyńczycy podobno są bowiem gotowi wykorzystać w tej transakcji Williama Salibę, który miałby powędrować w przeciwną stronę. Między klubami doszłoby więc do wymiany z ewentualną dopłatą jednej ze stron. Real Madryt szuka na rynku nowego stopera, a 23-letni Francuz jest aktualnie uważany za czołowego obrońcę w Europie.

William Saliba, od którego Mikela Arteta rozpoczyna ustalenie składu, w 50 spotkaniach poprzedniej kampanii zdobył 2 bramki i zaliczył 1 asystę. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia mierzącego 192 centymetry defensora na 80 milionów euro. Natomiast wartość rynkowa Aureliena Tchouameniego to około 100 milionów euro.