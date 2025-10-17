Liverpool sięgnie po ukraińskiego obrońcę? Niespodziewany cel

Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Taras Mykhavko

Taras Mykhavko na radarze Liverpoolu

Liverpool w dalszym ciągu bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu. Jedną z pozycji, którą chciałby wzmocnić trener ekipy The Reds – Arne Slot, pozostaje środek obrony. Z przenosinami na Anfield Road do tej pory łączono już takie nazwiska jak Marc Guehi, Nico Schlotterbeck, Murillo, Dayot Upamecano, Castello Lukeba czy Joel Ordonez. Mistrzowie Premier League planują poszerzyć kadrę o młodego, perspektywicznego zawodnika, który w przyszłości mógłby stać się filarem defensywy.

Jak ustalił Graeme Bailey z brytyjskiego portalu „TBR Football”, do listy kandydatów przygotowanej przez Liverpool dopisano kolejne nazwisko. Chodzi o Tarasa Mykhavkę, obrońcę Dynama Kijów. 20-letni Ukrainiec w ostatnich miesiącach poczynił ogromne postępy i zyskał uznanie skautów wielu europejskich klubów. Jego rozwój oraz regularna gra w barwach stołecznej zespołu sprawiły, że znalazł się on w kręgu zainteresowań angielskiego giganta, który rozważa złożenie oferty już w zimowym okienku transferowym.

Sam zawodnik ma być pozytywnie nastawiony do ewentualnej przeprowadzki na Anfield Road. Taras Mykhavko z powodzeniem występuje w barwach Dynama od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Kijowa ze swojej macierzystej drużyny – PFK Lwów. W koszulce zespołu Biało-Niebieskich rozegrał łącznie 61 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zdolnego defensora na mniej więcej 6 milionów euro, co czyni go atrakcyjną oraz stosunkowo tanią opcją dla Liverpoolu.