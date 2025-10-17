Liverpool sięgnie po ukraińskiego obrońcę? Niespodziewany cel

23:35, 17. października 2025 00:26, 18. października 2025
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk Źródło:  Graeme Bailey / TBR Football

Taras Mykhavko uchodzi za jednego z najlepszych stoperów w lidze ukraińskiej. Jego sytuację obserwuje m.in. Liverpool - podaje Graeme Bailey z portalu TBR Football.

Taras Mykhavko
Obserwuj nas w
Independent Photo Agency / Alamy Na zdjęciu: Taras Mykhavko

Taras Mykhavko na radarze Liverpoolu

Liverpool w dalszym ciągu bacznie monitoruje rynek transferowy w poszukiwaniu wzmocnień składu. Jedną z pozycji, którą chciałby wzmocnić trener ekipy The Reds – Arne Slot, pozostaje środek obrony. Z przenosinami na Anfield Road do tej pory łączono już takie nazwiska jak Marc Guehi, Nico Schlotterbeck, Murillo, Dayot Upamecano, Castello Lukeba czy Joel Ordonez. Mistrzowie Premier League planują poszerzyć kadrę o młodego, perspektywicznego zawodnika, który w przyszłości mógłby stać się filarem defensywy.

Jak ustalił Graeme Bailey z brytyjskiego portalu „TBR Football”, do listy kandydatów przygotowanej przez Liverpool dopisano kolejne nazwisko. Chodzi o Tarasa Mykhavkę, obrońcę Dynama Kijów. 20-letni Ukrainiec w ostatnich miesiącach poczynił ogromne postępy i zyskał uznanie skautów wielu europejskich klubów. Jego rozwój oraz regularna gra w barwach stołecznej zespołu sprawiły, że znalazł się on w kręgu zainteresowań angielskiego giganta, który rozważa złożenie oferty już w zimowym okienku transferowym.

Sam zawodnik ma być pozytywnie nastawiony do ewentualnej przeprowadzki na Anfield Road. Taras Mykhavko z powodzeniem występuje w barwach Dynama od lipca 2023 roku, kiedy przeniósł się do Kijowa ze swojej macierzystej drużyny – PFK Lwów. W koszulce zespołu Biało-Niebieskich rozegrał łącznie 61 spotkań, zdobył 4 bramki i zaliczył 2 asysty. Fachowy portal „Transfermarkt” szacuje wartość rynkową zdolnego defensora na mniej więcej 6 milionów euro, co czyni go atrakcyjną oraz stosunkowo tanią opcją dla Liverpoolu.

POLECAMY TAKŻE

Arne Slot
Liverpool planuje wzmocnić linię obrony. Nowy stoper na liście kandydatów
Arne Slot
Liverpool szykuje ofertę. Wielki talent na celowniku
Nico Schlotterbeck i Karim Adeyemi
Borussia Dortmund straci gwiazdę? Liverpool i Bayern szykują oferty