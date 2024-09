Szczęsny podpisze kontrakt z Barceloną. Pojawił się wymowny wpis

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Reżyser filmu o Wojciechu Szczęsnym dał mocny sygnał

Wojciech Szczęsny na dniach ma zostać nowym zawodnikiem Barcelony. Według ustaleń Goal.pl bramkarz w ten weekend przejdzie testy medyczne, a w poniedziałek (30 września) podpisze kontrakt z Dumą Katalonii. Jak przekazał kataloński dziennik “SPORT”, Polak podpisze roczny kontrakt i zarobi 3 miliony euro.

W mediach aż roi się od informacji na temat powrotu Wojciecha Szczęsnego z emerytury. Kolejny mocny sygnał, który świadczy o porozumieniu golkipera z Barceloną, dał reżyser James Poole. Anglik pracuje nad filmem dokumentalnym o polskim bramkarzu, o czym dawał znać kilka tygodni temu na Instagramie.



James Poole postanowił podgrzać atmosferę i zamieścił wymowny wpis o tym, że poszukuje realizatora dźwięku w Barcelonie. Jeśli transfer Szczęsnego ostatecznie dojdzie do skutku, a co do tego raczej nie ma już większych wątpliwości, to bez wątpienia będzie to piękny dodatek do produkcji Prime Video. Premierę zaplanowano na 2025 rok, choć obecne wydarzenia mogą ją nieco przesunąć w czasie.

Przypomnijmy, że Szczęsny trafi do Barcelony jako zastępca dla poważnie kontuzjowanego Marca-Andre ter Stegena. Niemiec zerwał ścięgno rzepi i wypadł z gry na co najmniej kilka miesięcy.

