Wiemy, kiedy testy medyczne i podpis Szczęsnego!

Mikołaj Barbanell/Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Ostatnie formalności

Wojciech Szczęsny wkrótce zostanie bohaterem jednego z najgłośniejszych transferów w historii polskiego futbolu. Świeżo upieczony emeryt wraca z krótkiego odpoczynku i podpisuje kontrakt z Barceloną. Goal.pl od kilku dni przekazywał zakulisowe informacje w tej sprawie, rozmawialiśmy też ze znanymi postaciami ze świata sportu o tym przejściu.

Do dokończenia formalności zostały jeszcze testy medyczne, a po nich już tylko podpisanie umowy. Kiedy to nastąpi? Według infomacji Goal.pl Wojciech Szczęsny przejdzie testy medyczne w najbliższy weekend, a podpisanie kontraktu zaplanowano na poniedziałek.



Będzie to umowa na rok, warta zdaniem hiszpańskich dziennikarzy 3 mln euro. Polak w bramce Barcelony zastąpi kontuzjowanego Marca ter Stegena, którego czeka wielomiesięczna przerwa w grze.