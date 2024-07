Szczęsny pierwszy raz odniósł się do transferu. Jasne słowa

Wojciech Szczęsny odniósł się do medialnych spekulacji łączących go z transferem do Arabii Saudyjskiej. Polski bramkarz w programie "WojewódzkiKędzierski" na antenie Onetu wprost powiedział, że do gry w Juventusie nie wróci, ale nie wie, jaka jest jego dalsza przyszłość.

Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny: Do Juventusu nie wrócę

Sega transferowa związana z odejściem Wojciecha Szczęsnego z zespołu Juventusu trwa intensywnie już przynajmniej od kilku tygodni, a nawet miesięcy. Wszystko przez fakt, że klub ze stolicy Piemontu chce odmłodzić obsadę bramki oraz postawić na kogoś tańszego w utrzymaniu. Umowa Polaka jest jedną z największych w drużynie, a jego kontrakt obowiązuje jeszcze przez sezon.

Wszystko więc w ostatnim czasie składało się w całość, której finałem miał być transfer 34-latka do Saudi Pro League, a konkretnie Al-Nassr. W ostatnich dniach, a nawet godzinach jednak klub z Półwyspu Arabskiego potwierdził jednak pozyskanie innego golkipera, a co za tym idzie transfer Szczęsnego do Arabii Saudyjskiej wydaje się już niemożliwy. Teraz ws. swojej przyszłości głos zabrał sam zainteresowany. Powiedział on w rozmowie w programie “WojewódzkiKędzierski” na antenie Onetu, że nie wie, jaka czeka go przyszłość.

– Nie wiem, ile mogę mówić. Czy propozycja z Arabii jest aktualna? Nie wiem. Z pewnością granie w Saudi Pro League w pewnym wieku jest radosną, lukratywną opcją. Najprawdopodobniej do pracy w Juventusie nie wrócę, nie jest też prawdą, że chciałem podwyżkę od klubu. Po prostu zespołu na mnie nie stać i ja to rozumiem – powiedział reprezentant Polski.

W minionym sezonie popularny “Szczena” rozegrał 35 spotkań w Serie A. 15 razy zachował w nich czyste konto. Dla 34-latka transfer na Półwysep Arabski będzie prawdopodobnie ostatnim ruchem w karierze.

