Wojciech Szczęsny na pewno nie trafi tego lata do Al-Nassr. Dziennikarz Alfredo Pedulla zdradza, dlaczego transfer nie doszedł do skutku.

fot. Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Szczęsny woli zostać we Włoszech

Wojciech Szczęsny był swego czasu bardzo intensywnie przymierzany do Al-Nassr. Kiedy Juventus zakomunikował mu, że nie liczy na niego w kolejnym sezonie, po Polaka zgłosili się Saudyjczycy. Już wcześniej odrzucał on możliwość przenosin do tamtego kraju, lecz podczas Euro 2024 znalazł się pod ścianą, gdyż Stara Dama otwarcie z niego zrezygnowała. Obie strony prowadziły rozmowy, a Al-Nassr było gotowe zapłacić mu nawet 20 milionów euro za sezon gry. W pewnym momencie temat transferu upadł. Saudyjski klub ruszył po Edersona z Manchesteru City, a teraz dopina transfer Bento.

Media nieustannie rozpisują się na temat przyszłości Szczęsnego, która wciąż nie została wyjaśniona. Dziennikarz Alfredo Pedulla zdradził kulisy niedoszłego transferu do Al-Nassr. Wyjaśnił, że wycofał się sam klub, który nie był zadowolony z dość obojętnej reakcji bramkarza na astronomiczną ofertę. Uznał, że ten wcale nie chce trafić do Arabii Saudyjskiej, dlatego ruszył po innego kandydata.

#Szczesny: call terminata. Non è un problema economico, semplicemente l’#AlNassr dopo aver offerto 20 milioni di ingaggio si sarebbe aspettato maggiore entusiasmo e convinzione. Per questo è tornato su #Bento. Il #Monza può sperare, ma la #Juventus vuole aspettare prima di… — Alfredo Pedullà (@AlfredoPedulla) July 16, 2024

W kwestii przyszłości Szczęsnego wciąż przewija się Monza, która zapewne nie będzie jednak w stanie sprostać finansowym oczekiwaniom. Zarówno reprezentant Polski, jak i Juventus cierpliwie wyczekują kolejnych propozycji.

Zobacz również: Anglia chce przekonać Guardiolę. Dla niego wymyślili specjalny plan