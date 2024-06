Szczęsny odchodzi z Juventusu! Głośny transfer niemal przesądzony

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczęsny

Wojciech Szczęsny zamieni Juventus na Al-Nassr

Wojciech Szczęsny zanotował fantastyczny występ w meczu reprezentacji Polski z Turcją (2:1). Bramkarz popisał się kilkoma kapitalnymi interwencjami, ratując wynik Biało-czerwonych. W trakcie spotkania pojawiały się nowe informacje o przyszłości golkipera, który w najbliższych tygodniach najprawdopodobniej opuści Juventus.

Fabrizio Romano poinformował, że Szczęsny jest gotowy na negocjacje z Al-Nassr w sprawie dwuletniego kontraktu. Według serwisu The Athletic Polak ma zarobić ponad 19 milionów euro za rok gry, co oznacza, że w ciągu dwóch lat zainkasuje około 160 milionów złotych. Bez wątpienia jest to propozycja, którą trudno odrzucić, będąc zawodnikiem zbliżającym się do zakończenia kariery.

Przenosząc się do Al-Nassr, Wojciech Szczęsny ponownie zagra w jednej drużynie z Cristiano Ronaldo. Obaj spotkali się kilka lat temu w Juventusie, a teraz będą mogli wspólnie powalczyć o najcenniejsze trofea w Arabii Saudyjskiej.

Juventus chciałby otrzymać za Szczęsnego mniej więcej 6 milionów euro. Cena nie jest aż tak wysoka, ale wynika to przede wszystkim z tego, że kontrakt Polaka wygasa już za rok. Stara Dama już jakiś czas temu wybrała następcę, uzgadniając warunki transferu z Michelem Di Gregorio z Monzy.

