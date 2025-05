Szczęsny chce zostać w Barcelonie. Flick komentuje przyszłość Polaka

Przyszłość Wojciecha Szczęsnego w Barcelonie pozostaje niewiadomą. Przed El Clasico trener Hansi Flick odniósł się do tematu kontraktu Polaka, który wygasa 30 czerwca 2025 roku, podkreślając jego pozytywną postawę i rolę w drużynie.

Sportimage Ltd / Alamy Na zdjęciu: Wojciech Szczesny

Flick wymownie o przyszłości Szczęsnego w Barcelonie

Wojciech Szczęsny po trudnym starcie w Barcelonie zdołał odbudować formę i wywalczyć miejsce między słupkami. Zepchnął na ławkę Inakiego Penę i stał się pewnym punktem defensywy Blaugrany. W obecnym sezonie wystąpił w 28 spotkaniach, w których puścił 33 gole i zanotował aż 13 czystych kont.

Jednak powrót do pełni zdrowia Marca-Andre ter Stegena może oznaczać dla Polaka utratę miejsca w wyjściowej jedenastce. W kontekście zbliżającego się końca kontraktu (30 czerwca 2025 roku), wciąż nie wiadomo, czy Szczęsny zdecyduje się na przedłużenie umowy i ewentualną rolę rezerwowego.

O sytuację bramkarza zapytano trenera Hansiego Flicka na konferencji prasowej przed niedzielnym El Clasico. Niemiec nie wypowiadał się jednoznacznie w kwestii przyszłości zawodnika, ale zaznaczył jego wartość dla zespołu:

– To zadanie Deco, ja nie zajmuję się kontraktami. Ma silną osobowość, jest pozytywny, zachowuje spokój, czasem trochę pali, ale taki już jest. Jest w odpowiednim wieku i bardzo wyluzowany. Myślę, że chciałby zostać w Barcelonie. Jeśli chodzi o Lewandowskiego, to ma jeszcze rok kontraktu, zobaczymy, co się wydarzy – powiedział Flick.

Szczęsny cieszy się dużym zaufaniem sztabu i kibiców, ale jego przyszłość zależeć będzie od planów klubu oraz decyzji Deco, który odpowiada za politykę transferową. Najbliższe tygodnie mogą okazać się kluczowe dla dalszej kariery reprezentanta Polski na Camp Nou.

