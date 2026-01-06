Liverpool rezygnuje z głośnego transferu. Znamy powód

19:21, 6. stycznia 2026
Ernest Chalimoniuk
Ernest Chalimoniuk

Liverpool nie jest już zainteresowany pozyskaniem Svena Botmana - podaje brytyjska gazeta The Chronicle. Powodem tego są powtarzające się problemy zdrowotne stopera Newcastle United, co budzi spore obawy sztabu medycznego klubu z Merseyside.

Arne Slot
Arne Slot

Sven Botman nie przejdzie do Liverpoolu

Liverpool w najbliższym czasie planuje wzmocnienie środka obrony. Ma to bezpośredni związek z plagą kontuzji, która regularnie dotyka defensywę ekipy The Reds, a także z niepewną przyszłością Ibrahimy Konate. Francuz jest łączony z odejściem z Anfield Road, dlatego angielski klub rozgląda się za nowym stoperem. Wśród potencjalnych kandydatów wymieniano do tej pory Marca Guehiego, Nico Schlotterbecka oraz Svena Botmana.

Z przytoczonej powyżej listy można już jednak skreślić ostatniego z wymienionych zawodników. Jak informuje we wtorkowy wieczór brytyjska gazeta „The Chronicle”, Liverpool zrezygnował bowiem z pomysłu sprowadzenia holenderskiego obrońcy.

Powodem są powtarzające się problemy zdrowotne defensora Newcastle United, które budzą obawy sztabu medycznego drużyny z Merseyside. To bardzo dobra wiadomość dla włodarzy Srok, którzy chcą za wszelką cenę zatrzymać swoją gwiazdę na St James’ Park.

Reprezentant Holandii, który piłkarską karierę rozpoczynał w Ajaksie Amsterdam, od debiutu w Premier League rozegrał 71 spotkań, zdobywając dwie bramki i notując trzy asysty. Na angielskie boiska trafił latem 2022 roku za niespełna 40 milionów euro z LOSC Lille. Mierzący 193 centymetry stoper jest obecnie wyceniany przez serwis „Transfermarkt” na około 35 milionów euro. Aktualny kontrakt zawodnika wygasa 30 czerwca 2027 roku.