fot. PressFocus Na zdjęciu: Luis Suarez

Luis Suarez tego lata podjął zaskakującą decyzję, bowiem po rozstaniu z Atletico Madryt postanowił opuścić Europę i związał się z rodzimym Club Nacional. Prezydent klubu potwierdził, że Urugwajczyk nie przedłuży obowiązującego kontraktu.

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Luis Suarez rozstał się z Atletico Madryt

Napastnik zdecydował się dołączyć do Clubu Nacional, gdzie zaczynał seniorską karierę

Jego kontrakt nie zostanie przedłużony, zatem po sezonie będzie mógł liczyć na powrót do Europy

Luis Suarez tęskni za Europą

Wraz z końcem poprzedniego sezonu Luis Suarez rozstał się z Atletico Madryt. Wówczas wygasł jego kontrakt i żadna ze stron nie miała w planach kontynuowania współpracy. Urugwajczyk chciał pozostać w Europie i liczył na angaż w jednej z czołowych lig, ale finalnie do niczego takiego nie doszło. Miał on możliwość przenosin do Major League Soccer, lecz zdecydował się na zaskakujący ruch i wrócił do swojego rodzimego kraju. Tam związał się z Clubem Nacional, w którym rozpoczynał seniorską karierę.

35-latek kierował się głównie szansami na regularne występy w obliczu zbliżającego się mundialu w Katarze. W nowym klubie błyskawicznie został gwiazdą, notując statystyki na poziomie czterech trafień i trzech asyst w ośmiu meczach oraz dając nadzieję na zdobycie mistrzowskiego tytułu. Sezon w Urugwaju kończy się jeszcze w tym roku, a umowa Suareza obowiązuje do 31 grudnia. Pomimo doniesień o możliwym przedłużeniu współpracy, to rozwiązanie wykluczył prezydent Clubu Nacional Jose Fuentes.

Oznacza to, że w styczniu reprezentant Urugwaju będzie mógł poszukać sobie nowego klubu. Nie można wykluczyć tym samym jego powrotu do Europy, gdzie po ostatnich występach miałby zdecydowanie większe szanse na angaż w czołowej lidze. Jeśli się to nie uda, najprawdopodobniej czeka go wyprowadzka do Stanów Zjednoczonych.

