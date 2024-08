ZUMA Press, Inc. / Alamy Na zdjęciu: Joan Laporta i Hansi Flick

Stefan Bajcetić przykuł uwagę Barcelony. Propozycja na stole

Marc Bernal w ostatnim spotkaniu Barcelony z Rayo Vallecano (2:1) zerwał więzadło krzyżowe w kolanie, przez co opuści kilka miesięcy. W składzie Dumy Katalonii powstała więc luka na pozycji defensywnego pomocnika i niewykluczone, że Blaugrana w związku z tym ruszy na rynek transferowy. Fabrizio Romano ujawnił, że Barca zainteresowała się Stefanem Bajceticiem z Liverpoolu.

Co więcej, włoski dziennikarz ujawnił, że FC Barcelona złożyła już nawet pierwszą ofertę za 19-letniego Hiszpana. Wicemistrz La Ligi jest gotowy zapłacić 4 miliony euro za roczne wypożyczenie defensywnego pomocnika. Co ciekawe, w umowie nie nie znalazłaby się opcja wykupu. Katalończycy najwyraźniej wierzą, że Marc Bernal po wyleczeniu urazu wróci do składu zespołu Hansiego Flicka.

Stefan Bajcetić występuje w barwach ekipy The Reds od stycznia 2021 roku, kiedy trafił do akademii Liverpoolu za nieujawnioną kwotę z Celty Vigo. 19-latek szybko wpadł w oko Juergenowi Kloppowi i w lipcu 2022 roku został włączony do pierwszej drużyny. Bilans młodzieńca w seniorach angielskiego giganta to 22 spotkania i 1 bramka.

Liverpool obecnie dysponuje w środku pola takimi zawodnikami jak Wataru Endo, Dominik Szoboszlai, Alexis Mac Allister, Curtis Jones, Harvey Elliott oraz Ryan Gravenberch. Dlatego piłkarz serbskiego pochodzenia może być chętny na przeprowadzkę, gdyż wiele wskazuje na to, że na Anfield Road będzie mu bardzo ciężko o regularne występy.