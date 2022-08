Pomocnik Górnika Zabrze blisko transferu do Milanu

PressFocus Na zdjęciu: Dariusz Stalmach

Dariusz Stalmach, 16-letni pomocnik Górnika Zabrze, jeszcze przed zamknięciem okienka transferowego może zostać zawodnikiem Milanu. Takie informacje przekazują włoscy dziennikarze.

Z Górnika może odejść jeszcze nawet trzech pomocników

16-letni Dariusz Stalmach jest bliski transferu do Milanu

Z klubem może pożegnać się także Kubica oraz Manneh

Duże zmiany w Górniku przed końcem okna transferowego

Dariusz Stalmach zadebiutował w Górniku z listopadzie ubiegłego roku w meczu z Legią Warszawa. Młody pomocnik pokazał się w tamtym pojedynku z bardzo dobrej strony, czym zwrócił na siebie uwagę wielu skautów. Od tego czasu 16-latek dostawał od czasu do czasu szansę na pokazanie swoich umiejętności, choć minut zbyt dużo nie uzbierał.

Jednak to wystarczyło, aby Stalmacha wypatrzyli skauci AC Milan. Jak informują włoscy dziennikarze, na początku przyszłego tygodnia pomocnik może zostać sprzedany do klubu Serie A. Jak dodaje Piotr Koźmiński z WP Sportowe Fakty zabrzański klub może zarobić na tym transferze około 700 tysięcy euro. Dla młodego zawodnika byłaby to niesamowita szansa na rozwój.

Wszystko wskazuje na to, że z Górnikiem Zabrze pożegna się także Krzysztof Kubica. To kolejny pomocnik zabrzańskiego klubu, który prawdopodobnie przeniesie się do Włoch. W jego przypadku chodzi o Benevento – zespół Serie B, w którym występuje Kamil Glik. Kwota transferu może przekroczyć nawet milion euro.

Z Górnika być może odejdzie również Alasana Manneh. Gambijczyk znalazł się na celowniku Odense, jednak w jego przypadku, jak dodaje Piotr Koźmiński, transfer nie jest jeszcze dopięty. Nieoficjalnie mówi się, że w związku z tymi transferami, Górnik może sprowadzić w ramach zastępstwa jednego bądź dwóch zawodników.

