Legenda Juventusu na celowniku Napoli. Decyzja coraz bliżej

fot. Giuseppe Maffia / Alamy Na zdjęciu: Zawodnicy SSC Napoli

Wielki powrót do Serie A? Faworyt do objęcia Napoli ujawniony

SSC Napoli po wygraniu mistrzostwa Włoch prawdopodobnie kolejny raz zmieni trenera. Tak było, gdy najlepszą ekipą w Serie A byli Partenopei pod wodzą Luciano Spallettiego. I realny scenariusz zakłada, że taka samo zakończy się historia Antonio Conte. Tymczasem ciekawe wieści w kontekście następcy byłego selekcjonera Squadra Azzurra przekazał Fichajes.net.

Źródło twierdzi, że stery nad Napoli przejmie Massimiliano Allegri. Doświadczony szkoleniowiec od momentu, gdy rozstał się z Juventusem, pozostaje bez pracy, ale jest gotowy do podjęcia nowego wyzwania.

Włoski trener ma mieć konkretny cel postawiony, aby utrzymać poziom konkurencyjności zespołu. Allegri jednocześnie miałby zaszczepić w swoich piłkarzach zwycięski charakter. Trzeba jednak zaznaczyć, że wszystko będzie uzależnione od oficjalnej decyzji w sprawie Conte, która determinować będzie kolejne ruchy.

Napoli zakończyło zmagania ligi włoskiej w sezonie 2024/2025 z bilansem 82 punktów. Neapolitańczycy mieli zatem finalnie tylko oczko więcej od Interu Mediolan. Istotne jest z kolei to, że po zimowej przerwie Napoli doznało tylko jednej porażki, ulegając na wyjeździe Como (1:2), co miało miejsce 23 lutego.

Nowa kampania Serie A ma z kolei wystartować 23 sierpnia. Będzie to jednocześnie sezon, który zakończy się w maju 2026 roku, ale wcześniej niż to miało miejsce w zakończonej właśnie edycji rozgrywek. Wpływ na to ma mundial w Stanach Zjednoczonych, Kanadzie i Meksyku.

