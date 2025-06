Sporting wybrał nową gwiazdę. Ma zastąpić Gyokeresa

Maciej Rogowski / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Luis Suarez z Almerii w kręgu zainteresowań Sportingu CP

Sporting CP po raz drugi z rzędu został mistrzem Portugalii. Duża w tym zasługa m.in. Viktora Gyokeresa, który od momentu dołączenia do zespołu, imponuje skutecznością. Reprezentant Szwecji dwukrotnie zdobył tytuł króla strzelców ligi portugalskiej. Jego dorobek bramkowy może zadziwiać, ponieważ w 102 meczach strzelił aż 97 goli i dołożył do tego 28 asyst.

Nic więc dziwnego, że przyciągnął uwagę topowych drużyn w Europie. O transfer Gyokeresa walczą m.in. Arsenal, Chelsea, Manchester United, FC Barcelona czy Liverpool. Obecny pracodawca jest świadomy tego, że nieuchronnie zbliża się moment rozstania, więc rozpoczął poszukiwania następcy 27-latka.

Z informacji Fabrizio Romano wynika, że w kręgu zainteresowań Sportingu znalazł się napastnik z 2. ligi hiszpańskiej – Luis Suarez. Od razu trzeba zaznaczyć, że nie chodzi o urugwajskiego piłkarza, a 4-krotnego reprezentanta Kolumbii. Na co dzień Suarez występuje w barwach Almerii, dla której w minionym sezonie zdobył aż 27 goli w 41 meczach ligowych.

Zanim kolumbijski snajper przeniósł się do Almerii, grał w takich klubach jak Olympique Marsylia, Watford, Granada, Real Zaragoza czy Gimnastic. Jego umowa z obecnym pracodawcą obowiązuje do czerwca 2029 roku. Portal Transfermarkt wycenia go na 8 mln euro.