Viktor Gyokeres jednak nie dla Barcelony? Nowy chętny na transfer

Viktor Gyokeres to bez wątpienia jeden z najbardziej rozchwytywanych zawodników na rynku transferowym. Nowe wieści na temat zainteresowania Szwedem przekazał serwis Fichajes.net.

fot. Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Viktor Gyokeres

Chelsea też zainteresowana Viktorem Gyokeresem

Viktor Gyokeres to napastnik, który w tej kampanii błyszczy skutecznością w lidze portugalskiej i nie tylko. To ma wpływ, że reprezentant Szwecji zwrócił na siebie uwagę gigantów europejskich. Swego czasu pojawiły się doniesienia, że piłkarz znalazł się na radarze FC Barcelony. Tymczasem najnowsze wieści na temat zawodnika przekazał portal Fichajes.net.

Źródło przekonuje, że 24-krotny reprezentant Szwecji znalazł się też na celowniku Chelsea. Gyokeres dał się zapamiętać z tego, że w ostatnim sezonie zdobył łącznie 66 bramek. To osiągnięcie sprawiło, że jedna z czołowych ekip ligi angielskiej jest gotowa pozyskać napastnika, wykładając na transfer z jego udziałem konkretną sumę.

Za transakcją z udziałem Gyokeresa przemawiać może to, że zawodnik potrafi dostosować się do różnych stylów gry, a to według Fichajes.net może być kluczowe, aby móc grać na przykład w lidze angielskiej.

Sternicy klubu z Lizbony zdają sobie sprawę z tego, że Szweda będzie trudno zatrzymać w klubie. Mimo że jego umowa obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. W każdym razie Sporting na transakcji z udziałem zawodnika może zarobić konkretne pieniądze. Aktualnie rynkowa wartość piłkarza kształtuje się w wysokości 70 milionów euro.

W tej kampanii zawodnik wystąpił w 18 meczach, notując w nich 23 trafienia i cztery asysty.

