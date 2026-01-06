Tottenham rusza po brazylijski talent. Klauzula opiewa na 100 mln euro

Tottenham Hotspur wykazuje zainteresowanie 19-letnim lewym obrońcą Santosu, Souzą - podaje we wtorkowe popołudnie serwis The Athletic. Warto dodać, że klauzula odstępnego w kontrakcie młodego Brazylijczyka wynosi aż 100 milionów euro.

Just Pictures GmbH / Alamy Na zdjęciu: Souza

Souza celem Tottenhamu Hotspur

Tottenham Hotspur chciałby znacząco wzmocnić swój skład podczas zimowego okienka transferowego. Ekipa Kogutów zawodzi bowiem na półmetku obecnego sezonu, a sprowadzenie nowych piłkarzy może pomóc jej wrócić na właściwe tory. Trener zespołu z Londynu – Thomas Frank – liczy na zwiększenie rywalizacji na pozycji lewego obrońcy, co ma przełożyć się na lepszą stabilność defensywy w drugiej części trwającej kampanii.

W związku z tym na celownik Tottenhamu Hotspur trafił wahadłowy Santosu – Souza. Co więcej, londyńczycy złożyli już pierwszą ofertę za bocznego defensora, o czym powiadomił portal „The Athletic”. Propozycja opiewała na zaledwie 10 milionów euro i została błyskawicznie odrzucona. Brazylijski klub nie zamierza sprzedawać swojej perełki za tak niską kwotę, zwłaszcza że klauzula odstępnego zawodnika wynosi aż 100 milionów euro.

Joao Victor de Souza Menezes, znany jako Souza, jest wychowankiem Santosu i do pierwszej drużyny awansował w lutym 2024 roku. Na seniorskim poziomie rozegrał łącznie 38 meczów, zdobył jedną bramkę oraz zanotował cztery asysty, pomagając swojemu macierzystemu zespołowi utrzymać się w elicie w niedawno zakończonej kampanii.

Młodzieżowy reprezentant Brazylii, którego obserwują także Manchester City czy FC Barcelona, ma ważny kontrakt z aktualnym pracodawcą do 31 grudnia 2028 roku.