Manchester United w letnim okienku transferowym może dokonać zaskakującego ruchu. Otóż do zespołu "Czerwonych Diabłów" ponownie może trafić Sofyan Amrabat - podaje "The Telegraph".

Źródło: The Telegraph / transfery.info

Źródło: The Telegraph / transfery.info

Mark Pain / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Manchester United ponownie sięgnie po Sofyana Amrabata?

Manchester United po kiepskim sezonie zabrał się ostro do pracy w letnim okienku transferowym. „Czerwone Diabły” dokonały już dwóch wzmocnień. Do zespołu Erika ten Haga trafili Joshua Zirkzee oraz Leny Yoro. Możemy być pewnie, że na tym klub z Old Trafford nie poprzestanie, bowiem planuje już kolejne ruchy.

Serwis „The Telegraph” podał ostatnio bardzo zaskakującą informację z obozu Manchesteru United. Otóż „Czerwone Diabły” rozważają ponowne sprowadzenie Sofyana Amrabata z Fiorentiny. Marokańczyk w ubiegłym sezonie był wypożyczony na Old Trafford, ale jego przygoda była niespecjalnie udana. Anglicy jednak poważnie zastanawiają się nad jego zatrudnieniem.

Brytyjczycy donoszą, że Manchester United ma konkretny plan, aby pozyskać Sofyana Amrabata. W pierwszej kolejności „Czerwone Diabły” chcą pozbyć się pomocników. Wiemy, że na wylocie z klubu znajdują się Casemiro oraz Scott McTominay. Zatem jeśli ta dwójka opuści Old Trafford, to dopiero klub może ruszyć po Marokańczyka.

Sofyan Amrabat w barwach Manchesteru United zaliczył 30 występów. Pomocnik nie zdołał wpisać się na listę strzelców, a także zaliczyć asysty. Jednak boiskowa rola Marokańczyka nie wymaga imponowania liczbami w tego typu statystykach.

Sprawdź także: Ten Hag jest przekonany. Zapowiada trofeum dla Manchesteru United