PA Images / Alamy Na zdjęciu: Erik ten Hag

Erik ten Hag: Sukces przyjdzie też do Manchesteru United

Nowy sezon Premier League zbliża się wielkimi krokami. Manchester United po słabym sezonie właśnie przygotowuje się do rozgrywek, a władze klubu pracują nad wzmocnieniami. „Czerwone Diabły” w letnim okienku dopięły już dwa transfery. Do zespołu z Old Trafford zawitali Joshua Zirkzee oraz Leny Yoro.

Erik ten Hag natomiast udzielił ostatnio wywiadu serwisowi „AD Sportwereld”. Holenderski szkoleniowiec poruszył w nim temat m.in. nadchodzącego sezonu. 54-latek jest przekonany, że Manchester United sięgnie po trofeum, zaznaczając, ze jako trener zawsze osiągał sukces.

– Niemal zawsze zdobywałem trofeum. To daje mi spokój umysłu. Ostatecznie sukces przyjdzie też do Manchesteru United, nawet jeśli w ostatnim sezonie stało się to późno. Bez względu na to, jak było trudno, to wywalczyliśmy trofeum. W tych wszystkich sezonach przede mną, to się nie zdarzyło – powiedział Erik ten Hag, cytowany przez serwis „AD Sportwereld”.

Po minionym sezonie spekulowało się, że holenderski szkoleniowiec może opuścić Manchester United. Finalnie 54-latek został na Old Trafford. „Czerwone Diabły” zdecydowany się przedłużyć współpracę z Erikiem ten Hagiem, podpisując z nim nowy dwuletni kontrakt. Poprzednia umowa obowiązywała o rok krócej.

