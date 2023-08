IMAGO / Propaganda Photo Na zdjęciu: Harry Kane

Bayern oczekuje odpowiedzi Tottenhamu

Saga związana z ewentualnym transferem Harry’ego Kane’a do Bayernu Monachium trwa od samego początku letniego okienka. Tottenham twardo negocjował warunki przenosin, mówiąc wprost, że oczekuje co najmniej sto milionów euro za swojego kapitana. Die Roten ostatecznie się ugięli. Ostatnia propozycja przesłana do północnego Londynu opiewała właśnie na sto milionów. Gdyby transfer doszedł do skutku, 30-latek zostałby najdroższym nabytkiem w historii klubu. Sam napastnik może liczyć na ogromną tygodniówkę w wysokości około 460 tysięcy euro.

Bayern również stawia jednak swoje warunki. Rekordowi mistrzowie Niemiec oczekują od Daniela Levy’ego szybkiej odpowiedzi. Konkretnie – ultimatum dotyczy soboty rano. Die Roten mają nadzieję, że nowy nabytek wystąpi już w nadchodzącym starciu o Superpuchar Niemiec. Jeśli, z kolei, Tottenham nie zgodzi się na operację, klub chce móc zwrócić się ku innym nazwiskom.

Kane w minionym sezonie rozegrał 49 spotkań we wszystkich rozgrywkach. Zanotował w nich 32 bramki i pięć asyst.

