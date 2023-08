fot. Imago / PressFocus / NEWSPIX.PL Na zdjęciu: Jan Urban

Okno transferowe zbliża się dużymi krokami do końca

Tymczasem trener Jan Urban na konferencji prasowej wprost powiedział, że nie były prowadzone rozmowy w sprawie trabsferu Borjy Galana

Hiszpan przez długi czas był łączony z klubem z Zabrza, a niektórzy przekonywali, że transakcja nawet przesądzona

Górnik nie rozważa transferu Borjy Galana

Górnik Zabrze w ostatniej kolejce ligowej nie tylko zdobył pierwszą bramke w sezonie, ale przede wszystkim zanotował premierowe zwycięstwo. Taki stan rzeczy sprawił, że Trójkolorowym łatwiej było przygotować się do kolejnych spotkań. Swoimi przemyśleniami podzielił się przed meczem opiekun ekipy z Roosevelta, zaczynając od przedstawienia informacji o sytuacji zdrowotnej w drużynie.

– Sytuacja zdrowotna wygląda coraz lepiej. Nascimento nie jest jeszcze do gry, natomiast do treningów z drużyną wrócili wszyscy, którzy wcześniej trenowali indywidualnie – mówił Jan Urban w trakcie konferencji prasowej transmitowanej przez klubową telewizję.

– Zawodnicy, którzy wrócili do treningów z pewnością podniosą naszą jakość. Są to zawodnicy doświadczeni, którzy będą walczyć o miejsce w pierwszej jedenastce – dodał szkoleniowiec Górnika.

Ostatnio szeregi ekipy z Zabrza zasilił Adrian Kapralik. Czy będzie do dyspozycji sztabu szkoleniowego już na mecz z Widzewem? – Jest w treningu, jest do naszej dyspozycji – przekazał lapidarnie trener.

Łódzka ekipa przystąpi do piątkowej potyczki po wygranych derbach z ŁKS-em. Na temat mocnych strony Widzewa opiekun Górnika też wyraził kilka słów. – Co charakteryzuje Widzew? Przede wszystkim duża szybkość na skrzydłach. Po spotkaniu derbowym ich pewność siebie z pewnością wzrosła. My jednak skupiamy się na sobie i na swojej grze – przekonywał Urban

W końcu pojawił się też temat Borja Galana. Padło w trakcie konferencji prasowej pytanie, czy są prowadzone klubu z Odrą Opole w sprawie Hiszpana. – Nie i nie było żadnych rozmów – odparł krótko szkoleniowiec zabrzan, ucinając wszelkie spekulacje w sprawie napastnika ekipy z Fortuna 1 Ligi.

Czytaj więcej: Słowacki talent dołączył do Górnika Zabrze