Śląsk Wrocław może pozyskać byłego zawodnika Wolverhampton

fot. Konrad Swierad / Alamy Na zdjęciu: Michał Żyro

Michał Żyro może zakotwiczyć w Śląsku Wrocław

Michał Żyro to 31-latek, który od 1 lipca jest bez przynależności klubowej. W trakcie Euro 2024 był ekspertem telewizyjnym. Tymczasem najnowsze doniesienia dotyczące zawodnika wskazują, że może trafić do klubu z PKO BP Ekstraklasy.

Bartosz Wieczorek z TVP Sport przekazał, że Żyro może związać się ze Śląskiem Wrocław. Były piłkarz Wisły Kraków został zaproszony do klubu z Tarczyński Arena na testy. Jeśli przejdzie je pozytywnie, to możliwe, że Jacek Magiera zarekomenduje go władzom klubu.

Niespodzianka. Michał Żyro (poprzednio Wisła Kraków) na testach piłkarskich w Śląsku Wrocław. Ma za sobą już pierwszy trening. pic.twitter.com/LuunIextfu — Bartosz Wieczorek (@Bart_Wieczorek) July 15, 2024

31-latek ma już za sobą trening w Śląski. W najbliższym czasie powinno się wyjaśnić, czy przekonał do siebie sztab szkoleniowy klubu z Wrocławia. Żyro to wychowanek KS Piaseczno. W swoim piłkarskim CV ma kilka ekip zagranicznych. Między innymi reprezentował barwy Wolverhampton i Charlton. Szeregi ekipy z Molineux Stadium zasilił w styczniu 2016 roku, kosztując wówczas pół miliona euro.

Sprawdź ostatnie materiały wideo związane z Euro 2024.

Do kraju wrócił w sierpniu 2018 roku. Najpierw na wypożyczenie do Pogoni Szczecin. Z rok później już na zasadzie wolnego transferu trafił do Korony Kielce. Następnie trafiał do Stali Mielec, Piasta Gliwice i Jagiellonii Białystok. Tymczasem w lipcu 2022 roku dołączył do Wisły Kraków, z którą w ostatnich dwóch sezonach nie udało mu się wywalczyć awansu do elity.

Czytaj więcej: PSG zamieni na Atletico? To ma być następca Moraty