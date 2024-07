PSG zamieni na Atletico? To ma być następca Moraty

Atletico Madryt prawdopodobnie wkrótce będzie zmuszone znaleźć sobie nowego napastnika. Alvaro Morata najpewniej zmieni pracodawcę. AS przekazał, kto może zastąpić Hiszpana.

Źródło: AS

fot. Meng Gao / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Randal Kolo Muani ma zamienić PSG na Atletico Madryt

Atletico Madryt wkrótce może stracić Alvaro Moratę. Reprezentant Hiszpani znalazł się na celowniku AC Milan i transakcja jest bardzo realna. W związku z tym władze ekipy z La Liga staną najpewniej przed wyzwaniem znalezienia nowego napastnika. Ciekawe wieści przekazał AS.

Źródło przekonuje, że do Atletico może trafić Randal Kolo Muano. Francuski napastnik trafił do PSG z Eintrachtu Frankfurt za 95 milionów euro. Zawodnik nie jest jednak zadowolony ze swojej pozycji w klubie z Paryża. 25-latek jest podobno zdeterminowany, aby zmienić pracodawcę.

PSG wydaje się otwarte na rozmowy z klubem z Wanda Metropolitano. Chociaż transakcja na pewno nie będzie łatwa do zrealizowania. Wpływ na to będzie miało to, że paryżanie bez wątpienia będą chcieli odzyskać zainwestowane pieniądze. Niemniej brak zadowolenia Kolo Muaniego ze swojej aktualnej sytuacji w PSG może być pomocne w zrealizowaniu transakcji.

25-letni napastnik to 22-krotny reprezentant Francji. Aktualna umowa Kolo Muaniego z klubem z Paryża obowiązuje do końca czerwca 2028 roku. Rynkowa wartość zawodnika dzisiaj wynosi 45 milionów euro. W poprzedniej kampanii Kolo Muani wystąpił łącznie w 44 spotkaniach, notując w nich 12 trafień i sześć kluczowych podań.

