Śląsk Wrocław ma jeden cel. Szykuje trzy transfery z Ekstraklasy!

Śląsk zmienia właściciela. Zimą poważne wzmocnienia
Śląsk Wrocław wkrótce ma zmienić właściciela. Klub wreszcie zostanie sprywatyzowany i trafi w ręce Mariusza Iwańskiego. Na wstępnie przedstawił on jasny plan, jakim jest awans do Ekstraklasy jeszcze w tym sezonie. Nie będzie o to łatwo, bowiem na półmetku rozgrywek wrocławianie zajmują dopiero szóstą lokatę w tabeli. Aby wspomóc Ante Simundzę i jego sztab, szykowane są również poważne wzmocnienia.
O szczegółach informuje Marcin Torz. Z jego wpisu wynika, że Śląsk ma już „zaklepanych” trzech nowych zawodników – środkowego obrońcę, pomocnika oraz napastnika. Dodał również, że Śląsk celuje w transfery z Ekstraklasy, nie wykluczając przy tym ruchów z zagranicy. Plan zakłada stworzenie konkurencyjnej kadry i sprowadzenie piłkarzy, którzy z miejsca poprawią notowania zespołu.
Śląsk przed startem sezonu był uważany za faworyta do awansu. Utrzymał mocną kadrę i Simundzę na ławce trenerskiej, który nawet mimo spadku z Ekstraklasy pokazał, że ma duże kompetencje. Mimo tego, wrocławianie uwikłali się w trudną walkę w pierwszej lidze, a ostatnie wyniki nie napawają optymizmem. Drugie miejsce i bezpośredni awans dalej są w zasięgu, bowiem Pogoń Grodzisk Mazowiecki ma tylko trzy punkty przewagi. Nietykalna z perspektywy Śląska wydaje się być za to Wisła Kraków.