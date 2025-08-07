Śląsk Wrocław wkrótce może zakończyć współpracę z Jakubem Jezierskim. Jak się okazuje, po pomocnika zgłosiło się FC Groningen. Wojskowi natomiast oczekują za swojego gracza 700 tysięcy euro - donosi Piotr Janas z "Gazety Wrocławskiej".

PressFocus Na zdjęciu: Jakub Jezierski

Jakub Jezierski może wzmocnić FC Gronginen

Śląsk Wrocław nie zaczął dobrze rozgrywek Betclic 1. Ligi. Drużyna prowadzona przez Ante Simundzę po trzech kolejkach ma na koncie jedynie cztery punkty. Wojskowi obecnie okupują 10. lokatę w tabeli. Tymczasem pierwszoligowiec wciąż nie ma zamkniętej kadry i wkrótce może dojść zarówno do transferów wychodzących jak i tych przychodzących.

Lada moment szeregi Śląska Wrocław może opuścić Jakub Jezierski. Jak się okazuje, utalentowany pomocnik może kontynuować karierę na holenderskich boiskach. Piotr Janas z redakcji „Gazeta Wrocławska” poinformował, że zawodnik Wojskowych znalazł się w kręgu zainteresowań FC Groningen, zespół z Eredivisie.

Śląsk Wrocław wydaje się być gotowy na sprzedaż Jakuba Jezierskiego, ponieważ wyceniono zawodnika. Pierwszoligowca zadowoli oferta na poziomie minimum 700 tysięcy euro. Skaut holenderskiego klubu ostatnio z wysokości trybun oglądał występ pomocnika m.in. z Wieczystą Kraków. Źródła bliskie zainteresowanej strony dowiadujemy się, że Polak otrzymał pozytywne recenzje.

Jakub Jezierski jest wychowankiem Śląska Wrocław. 21-latek rozegrał dotychczas 32 spotkania w seniorskich barwach Wojskowych. W tym czasie udało mu się dwukrotnie wpisać na listę strzelców, a także zaliczyć tyle samo asyst.