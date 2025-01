Śląsk sięgnie po gracza Wisły? Piłkarz “Białej Gwiazdy” w orbicie zainteresowania wrocławian [NASZ NEWS]

Śląsk Wrocław szykuje się do ciężkiej walki o utrzymanie w Ekstraklasie, szukając do tego zadania odpowiednich zawodników. Z informacji goal.pl wynika, że wrocławianie zainteresowali się piłkarzem Wisły Kraków.

Zuma Press/Alamy S Na zdjęciu: Kibice Śląska liczą na utrzymanie

Mission (im)possible nowego trenera?

Nowy trener Śląska wziął na siebie bardzo trudne zadanie. Wrocławianie tracą aż osiem punktów do miejsca gwarantującego pozostanie w Ekstraklasie, co pokazuje skalę trudności jaka stoi przed Słoweńcem Ante Simundzą.

Zobacz także: Śląsk Wrocław – podsumowanie rundy jesiennej (VIDEO)

W zespole dojdzie tej zimy do kilku zmian. Będą i odejścia i przyjścia, zatem Śląsk na wiosnę będzie się różnił od tego z jesieni. Z informacji goal.pl wynika, że wrocławianie zainteresowali się między innymi piłkarzem Wisły Kraków. Chodzi o Jamesa Igbekeme, który do “Białej Gwiazdy” dołączył już po raz drugi.

Niepokojące informacje w grudniu

29-letni Igbekeme zaliczył w tym sezonie 13 meczów na zapleczu Ekstraklasy, notując w nich dwie asysty. W grudniu pojawił się niepokojący komunikat, że Nigeryjczyk trafił do szpitala ze względu na ból w klatce piersiowej. Na szczęście po serii badań okazało się, że nie ma powodów do niepokoju i pomocnik może wrócić do grania. Obecnie trenuje z Wisłą i przygotowuje się do drugiej części sezonu.

Przeszkodą mogą być finanse

Pytanie tylko w jakich barwach, bo, jak wspomniano, zawodnika chętnie widzieliby we Wrocławiu. Nie wiadomo jednak, czy na przeszkodzie nie staną kwestie finansowe, bo piłkarz ma kontrakt z Wisłą do końca sezonu, trzeba więc za niego zapłacić. A w Śląsku nie czas teraz na wydawanie większych kwot. Niemniej w kilku żródłach potwierdziliśmy, że zainteresowanie wrocławian wiślakiem jest realne. Transfermarkt wycenia Igbekeme na 250 tysięcy euro.