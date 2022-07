Pressfocus Na zdjęciu: Angel Di Maria z Neymarem

Kibice Juventusu dość długo byli trzymani w niepewności, ale wreszcie doczekali się potwierdzenia transferu Angela Di Marii. Stara Dama w piątek oficjalnie potwierdziła, że Argentyńczyk od przyszłego sezonu będzie bronił jej barw. Skrzydłowy podpisał kontrakt do czerwca 2023 roku.

Angel Di Maria od kilku tygodni łączony był z przenosinami do Juventusu

Skrzydłowy zwlekał z decyzją z uwagi na zainteresowanie FC Barcelony

Oferty ze strony Dumy Katalonii się nie doczekał, dlatego zdecydował się na dołączenie do Juventusu

We Włoszech Di Maria jeszcze nie grał

Długo czekaliśmy na oficjalne potwierdzenie transferu Angela Di Marii. Argentyńczyk zwlekał z podjęciem decyzji o dołączeniu do Juventusu z uwagi na zainteresowanie FC Barcelony. Katalończycy nie złożyli mu jednak oferty, wobec czego zdecydował się na przenosiny do Turynu.

W piątek Juventus potwierdził pozyskanie Di Marii, który dołączył do drużyny na zasadzie transferu bezgotówkowego. Kontrakt wiążący Argentyńczyka z Paris-Saint Germain wygasł wraz z końcem czerwca. Skrzydłowy przeszedł pomyślnie testy medyczne i podpisał ze Starą Damą roczny kontrakt.

Il nostro nuovo 2️⃣2️⃣ ⚪️⚫️



Un'altra maglia da avere assolutamente 🤩#WelcomeAngel — JuventusFC (@juventusfc) July 8, 2022

Według włoskich mediów, agenci 34-latka zarobili na transakcji prowizję w wysokości 1,3 miliona euro. Do Juventusu dołączyć ma również Paul Pogba. Potwierdzenie jego powrotu do Turynu to tylko kwestia czasu.

