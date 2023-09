fot. Imago / Gareth Evans / News Images Na zdjęciu: Demarai Gray

Sfinalizowany został transfer reprezentanta Jamajki do Al-Ettifaq

Demarai Grai zasilił szeregi ekipy z Bliskiego Wschodu

Suma transakcji według mediów miała wynieść 9,5 miliona euro

Gray nowym piłkarzem Evertonu

Everton sprzedał napastnika za nieujawnioną ostatecznie kwotę do Al-Ettifaq. Demarai Gray na zasadzie transferu definitywnego zasilił szeregi ekipy z Arabii Saudyjskiej.

“Gray odchodzi po tym, jak The Toffees zdecydowali się sprzedać 27-letniego napastnika klubowi do Arabii Saudyjskiej. To oznacza koniec dwuletniego pobytu zawodnika na Merseyside po podpisaniu kontraktu z Bayerem Leverkusen w 2021 roku” – brzmi komunikat Evertonu.

“Gray rozegrał 75 meczów i strzelił 12 goli dla Evertonu. Reprezentant Jamajki rozpoczął karierę w rodzinnym klubie Birmingham City, zanim dołączył do Leicester City w 2016 roku” – czytamy dalej.

Według medialnych doniesień suma transakcji wyniosłą 9,5 miliona euro. Gray jest jednocześnie kolejnym po Moussie Dembele, Jordanie Hendersonie i Georginio Wijnaldumie zawodnikiem, który trafił do Al-Ettifaq.

