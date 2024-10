Skriniar chce wrócić do Serie A. Wielki transfer możliwy w styczniu

Juventus boryka się z poważnymi problemami w defensywie po kontuzji Gleisona Bremera. Klub rozważa pozyskanie Milana Skriniara, by wzmocnić linię obrony i przywrócić stabilność zespołowi.

DPPI Media / Alamy Na zdjęciu: Milan Skriniar

Skriniar rozwiązaniem problemów defensywnych Juventusu?

Milan Skriniar może być odpowiedzią na kłopoty defensywne Juventusu, które zaczęły się po poważnej kontuzji Gleisona Bremera w meczu Ligi Mistrzów przeciwko RB Lipsk. Od tego momentu defensywa Bianconerich nie przypomina już solidnego muru z początku sezonu.

Odkąd Bremer zakończył sezon z powodu urazu, Bianconeri stracili aż dziesięć bramek w kilku meczach, co jest znaczącym wzrostem w porównaniu do jednego gola straconego przed jego kontuzją. Szczególnie bolesne była porażka z Vfb Stuttgart oraz remisy z Interem i Parmą.

Władze Juventusu zdają sobie sprawę, że konieczne jest pilne wzmocnienie linii obrony. Rozważane są różne opcje, w tym pozyskanie Sama Beukemy z Bolonii czy Leo Ortiza z Flamengo. Jednak najbardziej intrygującą możliwością jest transfer Milana Skriniara, który dwa lata temu przeniósł się z Interu Mediolan do Paris Saint-Germain.

Transfer Skriniara jest możliwy dzięki otwartości zarówno PSG, jak i samego zawodnika. Słowacki obrońca stracił miejsce w podstawowym składzie francuskiego klubu. Skriniar chciałby wrócić do Serie A, aby odzyskać regularność gry i formę fizyczną. Jednak przeszkodą może być jego wysoka pensja, sięgająca około ośmiu milionów euro netto rocznie, co stanowi duże obciążenie dla budżetu Juventusu.

Juventus rozważa możliwość wypożyczenia Skriniara, jeśli PSG pokryje część jego wynagrodzenia. Taka formuła była już wcześniej stosowana w Serie A, na przykład przy transferze Georginio Wijnalduma do Romy. Dla PSG byłaby to okazja do zmniejszenia kosztów, a dla Juventusu szansa na wzmocnienie obrony. Klub z Turynu musi jednak działać szybko, aby zabezpieczyć ten ruch przed otwarciem zimowego okna transferowego.

