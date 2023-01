PressFocus Na zdjęciu: Dominik Holec

Dominik Holec został nowym golkiperem Lecha Poznań. 28-latek wzmocni rywalizację na pozycji bramkarza w drużynie prowadzonej przez Johna van den Broma.

Dominik Holec wrócił do Ekstraklasy

Słowak tym razem zagra dla Lecha Poznań

Kiedyś miał okazję przywdziewać koszulkę Rakowa

Dominik Holec wzmocnił Lecha Poznań

Lech Poznań od kilku sezonów ma problem z odpowiednim obsadzeniem pozycji bramkarza. Ostatnio niekwestionowanym numerem jeden między słupkami “Kolejorza” jest Filip Bednarek, a rolę jego zmiennika pełni krytykowany za bardzo słabe występy Artur Rudko. Wszystko wskazuje na to, że Ukrainiec już podczas trwającego styczniowego okienka transferowego opuści zespół z Bułgarskiej.

“Kolejorz” znalazł bowiem jego następcę – Lech Poznań za pośrednictwem swojej oficjalnej strony internetowej poinformował o pozyskaniu na zasadzie wypożyczenia Dominika Holca ze Sparty Praga. 28-letni golkiper po pozytywnym przejściu testów medycznych związał się z nowym pracodawcą umową ważną do 30 czerwca 2023 roku. W kontrakcie jest także opcja przedłużenia współpracy.

Bramkarz Dominik Holec został wypożyczony na najbliższe pół roku ze Sparty Praga 🤝



Dominik, witamy w Kolejorzu! 🔵⚪️ pic.twitter.com/zbDVRgB2lU — Mistrz Polski 🥇 (@LechPoznan) January 3, 2023

– Kiedy byłem w Rakowie, to uczyłem się języka polskiego. To dla mnie na pewno plus, a także to, że znam się z Lubo. Pomoże mi to na pewno na początku w Lechu i Poznaniu. Chciałbym tutaj osiągnąć dużo sukcesów jako zespół – powiedział Dominik Holec w rozmowie z klubowymi mediami.

– Dla mnie to dobry ruch, bo trafiam do dużego klubu. Jest to przecież aktualny mistrz polskiej ligi. Jestem zadowolony i dumny, że mogę być teraz w Kolejorzu. Mam nadzieję, że będę tutaj pisać jeszcze lepszą historię niż w Rakowie – dodał.

Jednokrotny reprezentant Słowacji, który w sezonie 2020/2021 wygrał Puchar Polski w barwach Rakowa Częstochowa, w 9 meczach trwających rozgrywek wpuścił 7 goli i zachował 4 czyste konta. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 500 tysięcy euro.

Dominik Holec grał dla popularnych “Medalików” przez pół roku w kampanii 2020/2021.

