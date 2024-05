Siedmiu piłkarzy ŁKS-u wystawionych na listę transferową

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Adrien Louveau

ŁKS szykuje letnie wietrzenie szatni

ŁKS Łódź ma za sobą słaby sezon w PKO Ekstraklasie. Łodzianie rozgrywki zakończyli na ostatnim miejscu w tabeli. W sobotnim meczu kończącym kampanię wygrali na otarcie łez ze Stalą Mielec, ale nie zmienia to faktu, że byli głównym faworytem do spadku już po rundzie jesiennej. Mimo kilku lepszych meczów, ŁKS nie zdołał już odmienić swojej sytuacji w najwyższej klasie rozgrywkowej i znów będzie musiał rywalizować na poziomie Fortuna 1 Ligi.

Można się było spodziewać, że w takiej sytuacji Łódzki Klub Sportowy może zdecydować się na wiele zmian w składzie. Okazuje się, że eksperci, którzy typowali taki właśnie scenariusz nie pomylili się. W niedzielę ŁKS poinformował bowiem, że aż siedmiu zawodników ma zgodę na opuszczenie klubu.

– Siedmiu zawodników: Bartosz Szeliga, Marcin Flis, Adrien Louveau, Thiago Ceijas, Mieszko Lorenc, Maciej Śliwa i Adrian Małachowski zostało wystawionych na listę transferową i tym samym otrzymało zgodę na znalezienie nowego klubu – brzmi oficjalny komunikat ŁKS-u Łódź.

ŁKS z pewnością jak najszybciej będzie próbował wrócić do PKO Ekstraklasy. Jednak przykład Wisły Kraków pokazuje, że nie zawsze jest to zadanie proste. W związku z licznymi odejściami z klubu najpewniej możemy spodziewać się również kilku transferów do klubu. Obecnie trudno jednak wskazać, jak będzie wyglądało letnie okienko w wykonaniu klubu. By mówić o szczegółach, jest zbyt wcześnie.

Zobacz również: Kompromitacja Wisły Kraków na koniec sezonu 1 Ligi. Prysły marzenia o awansie