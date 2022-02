Pressfocus Na zdjęciu: Xherdan Shaqiri

Chicago Fire ma imponujące okno transferowe. Najnowsze wzmocnienie klubu z MLS to Xherdan Shaqiri, który zagra w drużynie z polskim napastnikiem.

Xherdan Shaqiri postanowił opuścić Lyon

Szwajcar będzie kontynuował karierę poza Europą

30-latek wzmocnił Chicago Fire

Shaqiri szuka szczęścia w Stanach Zjednoczonych

Latem minionego roku Xherdan Shaqiri podjął decyzję o opuszczeniu Liverpoolu, który otrzymał kilka ofert za tego zawodnika. Reprezentant Szwajcarii postanowił iż spróbuje swoich sił w Ligue 1. Na pozyskanie 30-latka zdecydował się Olympique Lyon.

Przygoda byłego zawodnika Bayernu Monachium we Francji zdecydowanie nie ułożyła się tak, jakby wyobrażał to sobie klub oraz piłkarz. Lyon zapłacił za Szwajcara sześć milionów euro, co nie było dobrze wydanymi pieniędzmi. Shaqiri rozegrał 16 meczów, ale na boisku spędził niespełna tysiąc minut. W tym czasie strzelił dwa gole i zaliczył tyle samo asyst.

Kilka dni temu Olympique Lyon poinformował, że Shaqiri otrzymał zgodę na prowadzenie negocjacji z Chicage Fire, które było zdeterminowane, aby pozyskać tego gracza. Rozmowy zakończyły się pozytywnie, ponieważ dwunasty zespół poprzedniego sezonu MLS, ogłosił iż Szwajcar będzie reprezentował ich barwy.

30-latek związał się z Chicago Fire umową obowiązującą do 30 czerwca 2024 roku. Amerykański klub nie podał ile kosztował Shaqiri. Fabrizio Romano przekazał jednak, ze Lyon otrzyma siedem milionów euro. Warto zauważyć, że reprezentant Szwajcarii będzie dzielił szatnię z polskim napastnikiem. Do Chicago Fire zimą trafił bowiem Kacper Przybyłko. Obaj mają sprawić, że zespół będzie punktował na bardzo dobrym poziomie.

