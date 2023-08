Sergio Ramos od ponad miesiąca poszukuje już nowego pracodawcy. Hiszpańscy dziennikarze wskazują, że 37-latek ma kilka opcji, a jedną z nich jest powrót do Realu Madryt. Miałby zastąpić tam kontuzjowanego Edera Militao.

Imago/Andy Rowland Na zdjęciu: Sergio Ramos

Od półtora miesiąca Sergio Ramos poszukuje nowego klubu

Hiszpan łączony był z wieloma zespołami, ale wciąż nie doszło do konkretnych rozmów

Według hiszpańskich mediów ponowne nawiązanie współpracy ze stoperem rozważa Real Madryt

Sergio Ramos z szansą na powrót do Madrytu

Sergio Ramos latem odszedł z Paris-Saint Germain po tym, jak wygasła jego umowa. Znalezienie nowego pracodawcy okazało się być jednak trudniejszym zadaniem, niż mu się wydawało. W połowie sierpnia doświadczony Hiszpan wciąż jest bez klubu.

Hiszpańskie media wskazują, że 37-latek ma przynajmniej kilka opcji. Według dziennika SPORT jedną z nich są przenosiny do Arabii Saudyjskiej, co akurat Ramosa nie interesuje. Również kluby z MLS wykazywały zainteresowanie sprowadzeniem środkowego obrońcy. Najciekawszą alternatywą wydaje się jednak możliwość powrotu do Realu Madryt.

Już w 1. kolejce La Liga bardzo poważnej kontuzji doznał Eder Militao. Brazylijczyk zerwał więzadło krzyżowe, a jego absencja potrwa wiele miesięcy. W kadrze pozostało zatem jedynie trzech zdrowych stoperów. W tej sytuacji Królewscy mieli rozważać ponownie zatrudnienie Sergio Ramosa. W grę wchodzi krótkoterminowa umowa.

