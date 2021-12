Pressfocus Na zdjęciu: Sergino Dest

Najnowsze raporty Mudno Deportivo stwierdzają, że Sergino Dest odejdzie z Barcelony. Xavi Hernandez nie jest ulubieńcem Amerykanina, więc tak naprawdę każdy scenariusz jest możliwy. Tymczasem dziennikarze z Daily Sport wskazali dwa kierunki, które poważnie rozważa 21-latek.

Katalońskie media wieńczą koniec Sergino Desta na Camp Nou

Piłkarz zainteresowany jest tylko jednym kierunkiem

Zimą o 21-latka mają powalczyć zespoły z Bundesligi

Xavi nie stawia na Desta tak często, jak robił to Koeman

Sergino Dest pomimo, że został wyszkolony do gry w obronie, dobrze czuje się też w ataku. Ronald Koeman chętnie stawiał na 21-latka, kiedy Ousmane Dembele leczył kontuzję. Dlatego, z czasem trzeba było się przyzwyczaić do biegającego Amerykanina po prawym skrzydle FC Barcelony.

Xavi nie jest już tak przychylny temu rozwiązaniu. Co prawda, legenda Camp Nou traktuje każdego piłkarza na równi. Po przyjściu Hiszpana wszyscy zaczęli od zera, jednak Dest nie jest już pewny miejsca w wyjściowym składzie.

Według wieści przekazanych przez Mundo Deportivo, reprezentant Stanów Zjednoczonych rozważa odejście z klubu. Katalończycy nie wykluczają nawet zimowego transferu, ponieważ piłkarz ma problemy z językiem hiszpańskim, przez co czuje się osamotniony.

Co ciekawe, otoczenie Desta kontaktowało się już z Bayernem Monachium w tej sprawie. Na prawej obronie Bawarczyków Pavard wciąż nie może zagrzać miejsca na dobre. O tym piszą właśnie dziennikarze Daily Sport. Anglicy doszli również do nieoficjalnych wieści, z których wynika, że 21-latek na pewno chciałby spróbować swoich sił w Bundeslidze. Jeżeli transakcja z mistrzami Niemiec utknęłaby w martwym punkcie, do wyścigu o podpis defensora dołączy się Borussia Dortmund.

Dotychczas Sergino Dest rozegrał 57 spotkań w koszulce Blaugrany. Jego statystyki nie powalają, choć częściej angażowany był do zadań defensywnych. Na koncie uzbierał trzy trafienia i cztery asysty. Z racji na wygasający kontrakt w 2025 r., każdy chętny musi wydać przynajmniej 30 mln euro.

