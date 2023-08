Źródło: Mundo Deportivo / The Athletic

Źródło: Mundo Deportivo / The Athletic

Sergino Dest jest na wylocie z Barcelony. Włodarze Blaugrany chcą jak najszybciej pozbyć się prawego obrońcy, ale nie jest to łatwe zadanie. Co prawda, 22-latek ma oferty z MLS, lecz woli zostać w Europie, co komplikuje sprawę - donosi Mundo Deportivo.