PRESSINPHOTO SPORTS AGENCY / Alamy Na zdjęciu: Sergi Roberto

Como 1907 zainteresowane zakontraktowaniem Sergiego Roberto

Jeszcze kilka tygodni temu wydawać się mogło, że choć kontrakt Sergiego Roberto z FC Barceloną wygasł, to wciąż możliwe jest podpisanie nowej umowy. Ostatecznie podczas prezentacji Hansiego Flicka w roli szkoleniowca Dumy Katalonii niemiecki trener potwierdził, że wychowanek nie będzie dłużej zawodnikiem klubu. W związku z tym Hiszpan został zmuszony do poszukiwań nowego pracodawcy. Medialne doniesienia wskazywały na Premier League, lecz nowe informacje sugerują, że może trafić na Półwysep Apeniński.

Nicolo Schira przekazał, iż Sergi Roberto znalazł się w orbicie zainteresowań Como 1907. Klub znad jeziora Como na północy Włoch będzie beniaminkiem sezonu 2024/2025 w Serie A. W związku z tym letnie okno transferowe u Cesca Fabregasa przebiega dość intensywnie. Do zespołu dołączyło już kilka gwiazd jak Raphael Varane, Pepe Reina czy Andrea Belotti. Następnym graczem, który zasili szeregi Como, ma być właśnie Sergi Roberto. Co więcej, zawodnik został nawet zaoferowany do klubu jako wolny agent.

Sergi Roberto przez całą karierę związany był tylko i wyłącznie z FC Barceloną. Przygodę z katalońskim klubem rozpoczął w 2006 roku od gry w szkółce La Masii. Do pierwszego zespołu dołączył na stałe w sezonie 2013/2024 i na przestrzeni wielu lat rozegrał łącznie aż 373 mecze w barwach Blaugrany. Razem z klubem z Katalonii triumfował m.in. w Lidze Mistrzów, La Lidze, Pucharze Króla czy Klubowych Mistrzostwach Świata.