Alvaro Morata za kilka dni wróci z wypożyczenia w Galatasaray do Milanu. Jak informuje Fabrizio Romano napastnik nie zostanie w Mediolanie, ponieważ jest o krok od transferu do Como 1907.

Mikołaj Barbanell / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Alvaro Morata blisko transferu do Como 1907

Alvaro Morata latem ubiegłego roku przeniósł się z Atletico Madryt do AC Milanu za nieco ponad 10 milionów euro. Przygoda reprezentanta Hiszpanii w Mediolanie nie była jednak udana i zakończyła się po kilku miesiącach. Zimą został wypożyczony do Galatasaray. Lada moment wróci jednak do Serie A, lecz wszystko wskazuje na to, że jego rozdział jako piłkarz Rossonerich dobiega końca.

Najnowsze informacje podane przez Fabrizio Romano sugerują, że Morata prawdopodobnie zostanie nowym zawodnikiem Como 1907. Rewelacja poprzedniego sezonu ligi włoskiej złożyła napastnikowi oficjalną ofertę. Aktualnie toczą się negocjacje, lecz wygląda na to, że transfer jest tylko kwestią czasu.

Trenerem beniaminka ostatniej kampanii Serie A jest Cesc Fabregas. Warto dodać, że Morata doskonale go zna, ponieważ w przeszłości razem dzielili szatnie jako piłkarze Chelsea. Pod wodzą hiszpańskiego szkoleniowca Como zajęło 10. miejsce w lidze.

Como po świetnym sezonie ma jeszcze większe aspiracje. Zarząd postawił przed zespołem cel, jakim jest awans do europejskich pucharów. Pomóc w realizacji założenia mają nowi zawodnicy, na których został przeznaczony budżet w wysokości 100 milionów euro.

Morata w minionym sezonie rozegrał w barwach Galatasaray 16 spotkań, w których zdobył 6 goli i zaliczył 3 asysty. Z kolei dla Milanu strzelił 8 bramek w 25 meczach. Umowę z mediolańczykami ma ważną do połowy 2028 roku.