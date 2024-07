Raków Częstochowa w mediach społecznościowych ogłosił drugi letni transfer. Do klubu trafił Adriano Amorim, który podpisał z Medalikami kontrakt do czerwca 2028 roku.

Sipa US / Alamy Na zdjęciu: Marek Papszun

Adriano Amorim nowym piłkarzem Rakowa Częstochowa

Raków Częstochowa dopiął swego i oficjalnie ogłosił pozyskanie nowego piłkarza. Ekipę prowadzoną przez Marka Papszuna wzmocni skrzydłowy z Brazylii – Adriano Amorim. 22-letni piłkarz ostatnie dwa lata spędził na wypożyczeniu w Leixoes. W poprzednim sezonie został włączony do seniorskiego zespołu i nabierał doświadczenia na poziomie drugiej ligi portugalskiej. Do Medalików dołączył na zasadzie transferu definitywnego, podpisując kontrakt do 2028 roku z opcją przedłużenia o kolejny rok.

Jak czytamy na oficjalnej stronie Rakowa Częstochowa, Adriano dołączył do reszty zespołu, który przebywa na zgrupowaniu w Arłamowie. Niebawem rozpocznie treningi z resztą drużyny, która przygotowuje się do startu rozgrywek w PKO BP Ekstraklasie.

– Witamy Adriano Amorima w naszym klubie! W trakcie swojego pierwszego sezonu w zawodowej piłce przykuł naszą uwagę swoimi umiejętnościami. Adriano jest nie tylko obdarzony dobrą techniką i dynamiką, ale także posiada prawdziwą chęć do pracy i walki za zespół. Tym transferem wyznaczamy naszą jasną linię DNA. Nie możemy się doczekać, aby zobaczyć, jak Adriano stawia kolejne kroki w rozwoju w naszym klubie – tłumaczył Samuel Cardenas, dyrektor sportowy Rakowa.

Adriano ma za sobą dobry rok na zapleczu najwyższego szczebla rozgrywek w Portugalii. W 34 meczach ligowych zdobył 4 bramki i zanotował 4 asysty. Leixoes finiszowali w lidze na 14. miejscu, zapewniając sobie utrzymanie w Liga Sabseg.