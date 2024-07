fot. BSR Agency / Alamy Na zdjęciu: Alvaro Morata

Reprezentant Hiszpanii nowym napastnikiem Milanu?

Milan od dawna rozgląda się za nowym napastnikiem. Po sezonie 2023/2024 stracił Oliviera Girouda, który przeniósł się do Stanów Zjednoczonych. Kolejne nazwiska są łączone z transferem na San Siro. Do tej pory medialnym faworytem był Joshua Zirkzee, lecz skomplikowane i trudne do sfinalizowania negocjacje zmuszają włodarzy włoskiego giganta do rozejrzenia się za innymi kandydaturami. Dziennikarz Gianluca Di Marzio sugeruje, że Milan może skorzystać z dogodnej okazji i sprowadzić latem Alvaro Moratę.

Reprezentant Hiszpanii odrzucił możliwość przeprowadzki do Arabii Saudyjskiej, a dokładniej gry w tamtejszym Al-Qadisiyah. Nie oznacza to jednak, że na pewno zostanie w Atletico Madryt. Stołeczny hiszpański klub jest otwarty na pożegnanie ze znanym snajperem, szykując się do większej kadrowej rewolucji. Milan miał więc zainteresować się tematem sprowadzenia Moraty do siebie.

Na korzyść tego pomysłu działa fakt, że Morata jest dostępny za naprawdę niewielkie pieniądze w porównaniu do innych nazwisk łączonych z Milanem. W jego umowie z Atletico Madryt widnieje klauzula wykupu, wynosząca raptem 13 milionów euro. Jeśli Milan faktycznie przystąpi do prac nad transferem, kluczowa decyzja będzie należała do samego zawodnika. W przeszłości grał już we Włoszech, radząc sobie tam dość dobrze.

Zobacz również: Reprezentant Polski może wylądować w La Lidze. Oficjalna oferta