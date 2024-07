SOPA Images Limited / Alamy Na zdjęciu: Jakub Kałuziński

Jakub Kałuziński pożądany przez Real Valladolid

Jakub Kałuzinski ma za sobą doskonały sezon w lidze tureckiej i wszystko wskazuje na to, że defensywny pomocnik podczas trwającego letniego okienka transferowego odejdzie z Antalyasporu. 21-latek wzbudza spore zainteresowanie – jego sytuację ma monitorować m.in. Borussia Dortmund, która musi liczyć się z konkurencją.

Jak dowiedział się bowiem turecki dziennikarz Yagiz Sabuncuoglu z portalu “Sports Digitale”, za Jakuba Kałuzińskiego wpłynęła oficjalna oferta, którą wysłał Real Valladolid. Hiszpański klub za reprezentanta Polski proponuje 2,5 miliona euro. W tym momencie nie wiadomo, czy taka kwota przekona włodarzy Antalyasporu.

Gdyby strony doszły do porozumienia, to Jakub Kałuziński miałby okazję występować w La Lidze. Real Valladolid awansował do hiszpańskiej elity, w której zagości po zaledwie roku przerwy. Warto dodać, że większościowym właścicielem i zarazem prezesem Puceli jest słynny Brazylijczyk – Ronaldo – który w przeszłości grał m.in. w Realu Madryt.

Bilans Jakuba Kałuzińskiego w poprzedniej kampanii to 35 meczów i 2 asysty. Fachowy serwis “Transfermarkt” wycenia 21-letniego defensywnego pomocnika na 2,1 miliona euro. Jednokrotny reprezentant Polski pierwsze piłkarskie kroki stawiał w Lechii Gdańsk, skąd przeprowadził się do ligi tureckiej.