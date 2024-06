PA Images / Alamy Na zdjęciu: Vinicius Junior

Vinicius Junior wzbudził zainteresowanie Paris Saint-Germain

Kylian Mbappe po wygaśnięciu umowy z Paris Saint-Germain przejdzie do Realu Madryt, co zostało już oficjalnie potwierdzone przez zdobywcę Ligi Mistrzów. Paryżanie nadal nie znaleźli następcy francuskiego skrzydłowego mimo zaawansowanych rozmów z Khvichą Kvaratskhelią, który ostatecznie ma zostać w Napoli. Sensacyjne informacje przekazał Mohamed Bouhafsi, według którego PSG w związku z tym wykazuje zainteresowanie… Viniciusem Juniorem.

Paryżanie sprowadzając Brazylijczyka mogliby tym samym zemścić się na Królewskich, którzy przechwycili od nich wspomnianego wyżej Kyliana Mbappe. Przeprowadzka zawodnika z Kraju Kawy do Ligue 1 wydaje się jednak bardzo mało prawdopodobna. 23-latek jest bowiem szczęśliwy w stolicy Hiszpanii, co podkreśla na każdym kroku. Co więcej, klauzula odstępnego w umowie Viniego z Los Blancos wynosi aż miliard euro.

Wszystko wskazuje na to, że Paris Saint-Germain będzie musiało zatem obejść się smakiem, gdyż Vinicius Junior jest nie do ruszenia z Realu Madryt. 29-krotny reprezentant Canarinhos ma za sobą fenomenalny sezon, który najprawdopodobniej zwieńczy wygraniem Złotej Piłki. Bilans gwiazdy Królewskich w minionej kampanii to łącznie 39 meczów, 24 bramki oraz 11 asyst. Portal “Transfermarkt” wycenia go na 180 milionów euro.